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Источник: Рубен Диаш перейдет в «Манчестер Сити», Отаменди — в «Бенфику»

02:16
Рубен Диаш. Фото ФК "Бенфика".
Рубен Диаш. Фото ФК "Бенфика".
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Защитник «Бенфики» Рубен Диаш станет игроком «Манчестер Сити», информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы достигли договоренности о сделке, частью которой станет переход в португальский клуб защитника «Сити» Николаса Отаменди.

Указано, что контракт Диаша будет действовать до 2025 года, его трансфер будет оценен в 55 миллионов евро. Контракт Отаменди будет рассчитан до 2023 года, сумма трансфера составит 15 миллионов.

23-летний португалец в текущем сезоне успел провести три матча за «Бенфику» и забил один мяч. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне за «Сити» не играл, а в прошлом отыграл 39 матчей, забив три мяча.

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