Защитник «Бенфики» Рубен Диаш станет игроком «Манчестер Сити», информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы достигли договоренности о сделке, частью которой станет переход в португальский клуб защитника «Сити» Николаса Отаменди.

Rub?n Dias to Manchester City, here we go confirmed! After tonight match, Benfica also completed the agreement on personal terms with Nicol?s Otamendi who'll be part of the deal [contract until 2023].

Dias will be in Manchester on next hours to have medicals. ? #MCFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2020

Указано, что контракт Диаша будет действовать до 2025 года, его трансфер будет оценен в 55 миллионов евро. Контракт Отаменди будет рассчитан до 2023 года, сумма трансфера составит 15 миллионов.

23-летний португалец в текущем сезоне успел провести три матча за «Бенфику» и забил один мяч. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне за «Сити» не играл, а в прошлом отыграл 39 матчей, забив три мяча.