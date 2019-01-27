Источник: "Ростов" заплатил 1,5 миллиона фунтов стерлингов за хавбека "Брайтона" Норманна

Полузащитник "Брайтона" Матиас Норманн стал игроков "Ростова", утверждает телеграм-канал "Мутко против". Дончане заплатили за 22-летнего норвежца 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Норманн перешел в "Брайтон" из норвежского клуба "Буде-Глимт" летом 2017 года. Он ни разу не сыграл за основную команду, а выступал в молодежном первенстве.

В текущем сезоне Норманн провел 11 матчей за молодежную команду "Брайтона" и отметился 1 голевой передачей.

"Ростов" занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка после 17 туров.

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