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Источник: российский форвард Онугха может перейти из «Копенгагена» в турецкий клуб

Павел Лопатко

Турецкие клубы заинтересованы в подписании нападающего «Копенгагена» Германа Онугха, сообщает Legalbet.

По данным источника, 29-летний россиянин получил из Турции два предложения с зарплатой 850 тысяч евро в год. Ранее им интересовалась «Лозанна», однако футболист ответил отказом.

С января 2025 года Онугха играл за датский «Вайле» на правах аренды. В целом в сезоне-2024/25 он в 28 матчах забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Копенгагеном» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Legalbet
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ФК Копенгаген
Герман Онугха
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