Источник: «Ривер Плейт» завершил продажу Карраскаля в ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переходу в ЦСКА, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, аргентинский клуб завершил сделку по продаже 22-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что армейцы вышли из переговоров, не желая платить за игрока требуемые 8,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.