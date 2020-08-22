Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Ривер Плейт» завершил продажу Карраскаля в ЦСКА

01:21
Теги:

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переходу в ЦСКА, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, аргентинский клуб завершил сделку по продаже 22-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что армейцы вышли из переговоров, не желая платить за игрока требуемые 8,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир