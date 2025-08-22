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22 августа 2025, 17:22

Источник: «Реал» заинтересован в трансфере Уортона на замену Кроосу

Сергей Ярошенко

«Реал» заинтересован в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Адаме Уортоне, сообщает AS

По информации источника, в мадридском клубе видит в 21-летнем англичанине потенциальную замену для Тони Кросса. Отмечается, что «Кристал Пэлас» не готов продавать игрока за сумму менее 80 миллионов веро, поэтому «Реал» попытается приобрести хавбека только в случае крупной продажи одного из своих футболистов.

В сезоне-2024/25 на счету Уортона 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

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