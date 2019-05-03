"Реал" согласовал трансфер нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича за 60 миллионов евро, утверждает AS. По данным источника, 21-летний форвард подпишет с мадридцами контракт на шесть лет. При этом 20 процентов от суммы сделки будут перечислены "Бенфике", у которой "Айнтрахт" изначально арендовал Йовича с правом выкупа контракта.

В нынешнем сезоне Йович в составе "Айнтрахта" провел 44 матча, забив в них 26 мячей и сделав семь голевых передач. В Йовиче "Реал" видит замену Кариму Бензема.