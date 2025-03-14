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14 марта 2025, 20:04

Источник: «Реал» рассматривает возможность трансфера Энцо Фернандеса летом

Руслан Минаев

«Реал» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса летом 2025-го, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, лондонцы не заинтересованы в сделке, но понимают, что 24-летнего аргентинца может привлечь переход в мадридский клуб.

Контракт Фернандеса с «Челси» действует до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро. В этом сезоне он провел за синих 34 матча, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

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ФК Реал
ФК Челси
Энцо Фернандес
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