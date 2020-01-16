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Источник: «Реал» предложил за ван де Бека 55 миллионов евро

10:58
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, мадридцы предложили за 22-летнего голландца 55 млн евро. Ранее на хавбека претендовал «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне ван де Бек провел 16 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В пяти встречах Лиги чемпионов хавбек забил два гола и сделал результативный пас.

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