Источник: «Реал» не хочет отдавать Себальоса в «Валенсию», чтобы не усилять конкурента

Полузащитник «Реала» Дани Себальос, арендованный «Арсеналом», не перейдет в «Валенсию», сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб не хочет отпускать 23-летнего испанца к конкуренту за Лигу чемпионов.

Себальос может вернуться в «Бетис», за который он выступал с 2014 по 2017 год.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал две реультативные передачи.