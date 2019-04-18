Источник: "Реал" и "Челси" достигли соглашения по трансферу Азара

Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в "Реал". Как утверждает Marca, трансферная сделка по 28-летнему бельгийцу будет оформлена в ближайшие дни.

Все три стороны ("Челси", "Реал" и сам Азар) близки к достижению соглашения. Контракт с бельгийцем будет рассчитан на 6 лет. Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

Согласие на заключение сделки лично предоставил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Французский специалист ценит ключевые навыки Азара: движение и скорость.

В текущем сезоне Азар провел 44 матча за "Челси", забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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