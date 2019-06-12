Источник: Райола прибыл в Париж, чтобы завершить переход де Лигта в "ПСЖ"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "ПСЖ", сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что агент игрока Мино Райола прибыл в Париж, чтобы согласовать детали будущей сделки.

В сезоне-2018/19 19-летний Маттейс Де Лигт сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

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