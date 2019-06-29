Источник: Рабьо договорился с "Ювентусом" и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 24-летний француз согласовал контракт с туринцами и будет получать 9 миллионов евро в год. Это второй показатель в итальянской серии A, форвард "Милана" Гонсало Игуаин получает на полмиллиона меньше.

Первое место с гигантским отрывом занимает будущий одноклубник Рабьо Криштиану Роналду. Его зарплата составяет порядка 31 миллиона евро в год.

В сезоне-2018/19 на счету Рабьо 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 результативные передачи. Игрок не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом. 1 июля его контракт истекает, и в "Юве" он перейдет на правах свободного агента.