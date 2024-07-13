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Сегодня, 07:45

Источник: «ПСЖ» всерьез нацелен на трансфер форварда «Ренна» Дуэ

Руслан Минаев
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«ПСЖ» всерьез рассматривает переход нападающего «Ренна» Дезире Дуэ, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 19-летний француз является одной из главных целей парижан в это межсезонье, наряду с полузащитником «Бенфики» Жоау Невешем.

Контракт Дуэ с «Ренном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Дуэ провел за клуб 76 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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