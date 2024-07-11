Corriere dello Sport: «ПСЖ» предложил «Наполи» 200 миллионов евро за Осимхена и Кварацхелию

«ПСЖ» предложил «Наполи» 200 миллионов евро за переход форвардов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство неаполитанцев рассматривает вариант с уходом нигерийца, но не готово отпускать грузинского футболиста.

29 июня издание сообщало, что Кварацхелия взял паузу в переговорах с «Наполи» до конца Евро-2024. По информации II Mattino, «Наполи» рассчитывает выручить от продажи Осимхена около 120 миллионов евро.

Контракт 25-летнего нигерийца истекает летом 2026 года. Соглашение 23-летнего грузина действует до лета 2027-го.