Источник: "ПСЖ" не может договориться с агентами Паредеса

"ПСЖ" не может договориться с агентами полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса по сумме комиссионных, сообщает Le Parisien. Переговоры продолжались в понедельник несколько часов, но так и не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали детали соглашения. Игрок отправился в Париж для подписания контракта, но в последний момент спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры с агентами.

Стоимость трансфера аргентинца оценивается в 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне Паредес провел 22 матча, забил 4 мяча и сделал 5 передач.

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