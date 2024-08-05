Источник: «ПСЖ» начал переговоры о переходе защитника «Айнтрахта» Пачо

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании контракта с защитником «Айнтрахта» Уильяма Пачо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клубы уже начали переговоры о переходе. 22-летний эквадорец уже дал свое согласие на трансфер в «ПСЖ».

Контракт Пачо с «Айнтрахтом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 35 миллионов евро.

Он провел за немецкий клуб 44 матча и сделал 2 голевые передачи.