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Сегодня, 13:44

Источник: «ПСЖ» начал переговоры о переходе защитника «Айнтрахта» Пачо

Руслан Минаев
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«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании контракта с защитником «Айнтрахта» Уильяма Пачо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клубы уже начали переговоры о переходе. 22-летний эквадорец уже дал свое согласие на трансфер в «ПСЖ».

Контракт Пачо с «Айнтрахтом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 35 миллионов евро.

Он провел за немецкий клуб 44 матча и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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