Романо: «ПСЖ» и «Наполи» согласовали трансфер Хвичи

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия переходит в «Пари Сен-Жермен», сообщает Фабрицио Романо.

По данным RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 миллионов евро. Контракт с Кварацхелией рассчитан на пять лет.

23-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.