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Романо: «ПСЖ» и «Наполи» согласовали трансфер Хвичи

Камила Абдурахманова
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия переходит в «Пари Сен-Жермен», сообщает Фабрицио Романо.

По данным RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 миллионов евро. Контракт с Кварацхелией рассчитан на пять лет.

23-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: Твиттер Романо
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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