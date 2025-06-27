Источник: полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт может перейти в «Челси»

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту, сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить английского футболиста, если поступит подходящее предложение. Ожидается, что «Ливерпуль» запросит за хавбека 50 миллионов фунтов.

Эллиотт выступает за «Ливерпуль» с 2021 года. В прошедшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.