Источник: полузащитник «Балтики» Фернандес отказался переходить в казахстанский клуб

Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес мог перейти в казахстанский «Ордабасы», сообщает Legalbet.

Клуб из Шымкента обращался с трансферным предложением по 22-летнему бразильцу, однако Фернандес не захотел перебираться в Казахстан.

В текущем сезоне 22-летний Фернандес сыграл в 18 матчах за калининградцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.