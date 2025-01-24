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Сегодня, 15:40

Источник: полузащитник «Балтики» Фернандес отказался переходить в казахстанский клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес мог перейти в казахстанский «Ордабасы», сообщает Legalbet.

Клуб из Шымкента обращался с трансферным предложением по 22-летнему бразильцу, однако Фернандес не захотел перебираться в Казахстан.

В текущем сезоне 22-летний Фернандес сыграл в 18 матчах за калининградцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Балтика
ФК Ордабасы
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