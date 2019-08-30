Источник: Погба решил остаться в «МЮ», но уже жалеет об этом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил не уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mirror. Интерес к хавбеку сборной Франции проявляли его бывший клуб «Ювентус», а также «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан очень любит манеру игры соотечественника.

Тем не менее, руководство «МЮ» уговорило Погба не торопиться с уходом.

Однако сейчас хавбек жалеет о своем решении и просит все же продать его в «Реал». «МЮ» наотрез отказываться лишаться ключевого игрока, поскольку не сможет найти ему замену — трансферное окно в Англии уже закрыто.