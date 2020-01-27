Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: Пентек может перейти в «Челси»

10:02
Теги:

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может перейти в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, агенты 24-летнего поляка предложили своего клиента «Челси». Ранее основным вариантом был «Тоттенхэм». Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет найти помощника форварду Тэмми Абрахаму.

На счету Пентека 5 забитых мячей и одна результативная передача в 19 матчах за в сезоне-2019/20. В последних трех встречах «Милана» форвард не появлялся на поле.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир