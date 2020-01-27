Источник: Пентек может перейти в «Челси»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может перейти в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, агенты 24-летнего поляка предложили своего клиента «Челси». Ранее основным вариантом был «Тоттенхэм». Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет найти помощника форварду Тэмми Абрахаму.