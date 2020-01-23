Источник: Ольмо сегодня перейдет в «Лейпциг»

Форвард загребского «Динамо» Даниэль Ольмо станет игроком «Лейпцига», сообщает испанские издание AS.

По данным источника, сделка близка к завершению и уже через несколько часов о ней объявят официально. Контракт будет рассчитан на 5,5 лет. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро и с учетом бонусов она может вырасти до 45 миллионов. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Вулверхэмптон» и «Милан».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Динамо» и забил восемь мячей при семи голевых передачах.