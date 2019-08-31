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Источник: Неймар сказал игрокам «Барсы», что не сможет перейти в клуб

17:35

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сможет перейти в «Барселону». Как сообщает журналист Херард Ромеро, бразилец сообщил игрокам каталонского клуба, что трансфер этим летом не состоится и он очень об этом сожалеет.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в «ПСЖ» и хочет покинуть его. Интерес к футболисту проявляли «Реал» и «Барселона». В парижский клуб он перешел из «Барсы» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

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