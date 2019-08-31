Источник: Неймар не перейдет в «Барселону», руководство клуба сообщило об этом Вальверде и Месси

«Барселона» не сможет подписать форварда «ПСЖ» Неймара, сообщают испанские СМИ

По данным Mundo Deportivo, вероятность перехода крайне мала. «Барсе» не удалось уговорить парижский клуб пойти на компромисс по поводу трансферной суммы.

Также сообщается, что руководство «Барсы» сообщило об этом главному тренеру Эрнесто Вальверде, а также капитану и вице-капитанам команды — Лионелю Месси, Жерару Пике и Серхио Бускетсу. Кроме того, представители каталонского клуба пообщались и с Неймаром, сообщив, что они сделали все возможное, чтобы подписать его, но позиция «ПСЖ» не позволит это сделать.

В прошлом сезоне 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр