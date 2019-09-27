Источник: Неймар готов был простить «Барселоне» долг на условиях возвращения в клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов был не подавать в суд на «Барселону» из-за ситуации с подписным бонусом, сообщает Cadena SER. Бразилец планировал пойти на мировое соглашение, если бы каталонцы смогли вернуть его в состав прошедшим летом.

Ранее стало известно, что Неймар судится с «Барсой» из-за невыплаченной второй части подписного бонуса.

Суд рассматривает события, которые произошли в 2016 году. Тогда каталонцы продлили контракт с бразильцем, и в качестве подписного бонуса выплатили ему 20 миллионов евро. Летом 2017-го «Барса» должна была выплатить Неймару вторую часть подписного бонуса в размере 43,6 миллиона евро. Однако тем летом бразилец перешел в «ПСЖ», и сине-гранатовые так и не выплатили ему остаток суммы.

Этим летом Неймар был близок к возвращению в «Барселону», но сделка так и не была оформлена.