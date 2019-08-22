Источник: «Наполи» продолжает интересоваться Чаловым

«Наполи» продолжает интересоваться нападающим ЦСКА Федором Чаловым, сообщает Offside Squad в Twitter.

Отмечается, что итальянский клуб продолжает изучать вариант с покупкой Чалова, однако конкретного предложения в адрес ЦСКА не направлял. 21-летний нападающий оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее армецы отвергли предложение «Кристал Пэлас» приобрести футболиста в размере 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.