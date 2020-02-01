Источник: «Наполи» надеется продать форварда Юнеса в Россию

26-летний нападающий «Наполи» Амин Юнес отклонил предложения от 5 клубов чемпионата Италии и греческого «Олимпиакоса» перед закрытием зимнего трансферного окна в Европе, пишет Tuttomercatoweb. Как сообщает издание, немец также не стал уходить в неназванный клуб из ОАЭ и готов вести переговоры только с серьезными по его мнению клубами.

По информации источника, «Наполи» надеется на предложения по покупке Юнеса со стороны российского рынка, поскольку трансферное окно в России будет открыто до 21 февраля.

В сезоне-2019/20 Юнес выходил на поле в составе «Наполи» в 7 матчах, чаще всего появляясь на замену. В его активе лишь 148 минут на поле в сезоне и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.