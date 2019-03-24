Источник: "МЮ" заинтересован в приобретении Хадсона-Одои из "Челси"

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за покупку у "Челси" нападающего Каллума Хадсона-Одои, сообщает Transfer Site. Контракт 18-летнего форварда с синими действует до конца июня 2020 года.

"Бавария" и "Боруссия" также претендуют на Хадсона-Одои. Ранее сообщалось, что нападающий хотел покинуть "Челси" в последнее зимнее трансферное окно.

Форвард дебютировал в составе сборной Англии 22 марта в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Чехии (5:0).

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл в 24 матчах за "Челси", забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

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