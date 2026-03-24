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24 марта, 22:25

Источник: «МЮ» и «Челси» готовы заплатить 116 миллионов евро за хавбека «Астон Виллы» Роджерса

Руслан Минаев

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу.

Клубы готовы побороться за 23-летнего хавбека, несмотря на его цену в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 миллионов евро), установленную бирмингемской командой, сообщает Football Insider. «Манчестер Юнайтед» ищет усиление в атаку перед следующим сезоном, а «Челси» нацелен на омоложение состава.

В сезоне-2025/26 Роджерс провел 44 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 80 миллионов евро.

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ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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