Источник: Муса может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может перейти в «Црвену Звезду», сообщает Srpski telegraf.

По данным источника, переговоры находится на продвинутой стадии. Также сообщается, что состав «Звезды» пополнит защитник «Байера» Александар Драгович.

Последним клубом 28-летнего Мусы был «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что его предложили пяти английским клубам. Нигериец уже играл в Англии с 2016 по 2017 год в составе «Лестера», провел в общей сложности 35 матчей и забил 5 мячей. После полугода аренды в ЦСКА он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.

Футболист выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.