Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: Муса может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

19:21
Ахмед Муса. Фото mondo.rs.
Ахмед Муса. Фото mondo.rs.
Теги:

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может перейти в «Црвену Звезду», сообщает Srpski telegraf.

По данным источника, переговоры находится на продвинутой стадии. Также сообщается, что состав «Звезды» пополнит защитник «Байера» Александар Драгович.

Последним клубом 28-летнего Мусы был «Аль-Наср». Ранее сообщалось, что его предложили пяти английским клубам. Нигериец уже играл в Англии с 2016 по 2017 год в составе «Лестера», провел в общей сложности 35 матчей и забил 5 мячей. После полугода аренды в ЦСКА он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.

Футболист выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир