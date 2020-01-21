Источник: Мозес прибыл в Милан для медосмотра перед переходом в «Интер»

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес прибыл в Милан, где пройдет медосмотр, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, 29-летнего нигерийца арендует «Интер».

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что Мозес не вернется в лондонский клуб в этом сезоне.

С начала 2019 года Мозес был арендован «Фенербахче». В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей в чемпионате Турции, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.

За «Челси» Мозес выступает с 2012 года. За это время он был в аренде у «Ливерпуля», «Стока», «Вест Хэма» и «Фенербахче».