Источник: московское «Торпедо» расстанется с полузащитником Гбамбле

Ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле и московское «Торпедо» расторгнут контракт по соглашению сторон, сообщает Legalbet.

Договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее Гбамбле вернулся в команду из аренды в «Шиннике». По данным источника, сейчас африканец находится на сборах «Торпедо» в Турции, однако в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

В текущем сезоне первой лиги Гбамбле сыграл в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тысяч евро.