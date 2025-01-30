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Сегодня, 20:00

Источник: московское «Торпедо» расстанется с полузащитником Гбамбле

Владислав Маслов
Корреспондент
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Ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле и московское «Торпедо» расторгнут контракт по соглашению сторон, сообщает Legalbet.

Договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее Гбамбле вернулся в команду из аренды в «Шиннике». По данным источника, сейчас африканец находится на сборах «Торпедо» в Турции, однако в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

В текущем сезоне первой лиги Гбамбле сыграл в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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