Источник: «Монтеррей» отказался отдавать хавбека Писарро в «Краснодар»

Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре», сообщает ESPN.

По сведениям источника, «Краснодар» хотел арендовать 25-летнего мексиканца зимой, но сумма сделки не устроила «Монтеррей».

К Писарро также проявляет интерес «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

В текущем сезоне Писарро провел 20 матчей в чемпионате Мексики, в которых забил два гола. Контракт хавбека рассчитан до лета 2022 года.

Вместе со сборной Мексики Писарро стал чемпионом кубка КОНКАКАФ-2019.