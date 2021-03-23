Источник: «Монако» готов продать Головина, им интересуется «Севилья»

В «Монако» готовы рассмотреть возможность продажи российского полузащитника Александра Головина, сообщает Buzz Sport 22 марта.

По данным источника, в клубе допускают такой вариант, если «Монако» получит хорошее предложение. Россиянин в 2018 году перешел из ЦСКА за 30 миллионов евро. Футболистом интересуется «Севилья». Его контракт с монегасками истекает в 2024 году.

В текущем сезоне 24-летний Александр Головин провел 16 матчей за «Монако» и забил четыре мяча при семи голевых передачах.