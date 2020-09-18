Источник: «Милан» обошел «Барселону» в борьбе за Депая

«Милан» стал новым фаворитом в борьбе за нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает Football Espana. Красно-черные обошли в борьбе за 26-летнего голландца «Барселону».

По данным источника, «Барса» отказалась от трансфера Депая, за которого «Лион» требует 30 миллионов евро.

Отмечается, что в сделку может быть включен Лукас Пакета.

Сам Депай намерен покинуть «Лион», его контракт истекает в июле 2021 года.

Депай перешел в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.

В нынешнем сезоне Депай провел 4 матча и забил 4 гола в лиге 1.