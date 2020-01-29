Источник: Месси может перейти в «Ливерпуль», если решит покинуть «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в случае ухода из команды готов перейти в «Ливерпуль», заявил футбольный агент и советник Фрэнсис Нкваин.

— В «Ливерпуле» сейчас есть золотая середина, они могут только что-то добавить себе, — цитирует агента Daily Star. — Если Месси уйдет из «Барселоны» для нового вызова в сильной лиге, «Ливерпуль» — этот тот клуб, куда он может пойти.

Ранее сам Месси в интервью France Football признался, что из-за скандала с неуплатой налогов, когда он получил условный срок, рассматривал возможность уехать из Испании, но остался благодаря поддержке клуба и партнеров по «Барселоне». При этом он не сообщил, кто им интересовался, указав, что «все время получает предложения».

32-летний аргентинец в текущем сезоне провел 22 матча за «Барселону» и забил 17 мячей при девяти голевых передачах. За первую команду «Барсы» он выступает с 2004 года.