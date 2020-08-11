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Источник: Месси купил дом недалеко от офиса «Интера»

17:08
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил дом в элитном районе Милана, утверждает La Gazzetta dello Sport. Неподалеку от пентхауса располагается офис «Интера».

В последнее время в СМИ участились новости о возможном переходе Месси в миланский клуб. Недавно дом в Милане купил и отец Месси Хорхе.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов предложить форварду контракт на четыре года, с годовой зарплатой 65 миллионов евро, в общей сложности Месси заработает 260 миллионов евро.

Месси в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги, забив 25 голов и отдав 21 передачу в 33 играх.

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