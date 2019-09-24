Источник: Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич останется в команде до открытия зимнего трансферного окна. 33-летний хорват вел переговоры с клубами из Катара, но сделка не увенчалась успехом, утверждает Sky Sports.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021-го.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча в футболке «Юве», отличившись десятью голами и семью голевыми передачами. Напомним, что «Ювентус» не включил форварда в заявку на Лигу чемпионов в этом году.

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