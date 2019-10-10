Источник: «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ростова» Норманном

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает goal.com. По информации СМИ, «красные дьяволы» следят за 23-летним норвежским футболистом.

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер видит в Норманне альтернативный вариант усиления полузащиты, так как недоволен игрой Фреда и Неманьи Матича.

46-летний Сульшер являлся главным тренером «Мольде» с 2015 по 2018 год. Норманн играл под руководством норвежского специалиста с 2017-й по 2018-й.

СМИ также утверждают, что за хавбеком «Ростова» следят «Тоттенхэм» и «Севилья». 23-летнего футболиста оценивают в 18-24 миллиона долларов.

В текущем сезоне Норманн провел 12 матчей за «Ростов», забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.