Источник: «Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за полузащитника Садики

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Сандерленда» Ноа Садики, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Sky Sports Сашу Тавольери.

По данным источника, «Челси» может составить конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за 20-летнего футболиста. Манкунианцы готовы сделать его главной трансферной целью на лето 2026 года, если у них не получится приобрести полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба.

Представители «Челси» контактировали с «Сандерлендом», чтобы узнать трансферную стоимость Садики.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.