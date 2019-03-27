Источник: "Манчестер Юнайтед" интересуется Юмтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. Контракт 25-летнего француза с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, "МЮ" ищет варианты с усилением защитной линии. В это же время "Барселона" ведет переговоры с защитником "Аякса" Маттейс де Лигтом. В связи с этим летом Юмтити, который ранее испытывал проблемы с коленом, может стать игроком запаса.

На защитника также претендует "Арсенал".

В текущем сезоне Юмтити сыграл в 10 матчах за "Барселону" и отметился одной голевой передачей.

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