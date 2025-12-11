Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с Серхио Рамосом

Защитник Серхио Рамос заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Cadena SER.

Английский клуб хочет оформить сделку в начале 2026 года. 39-летний испанец уже получил предложение о контракте.

31 декабря у Рамоса истекает контракт с «Монтерреем» и он станет свободным агентом. Защитник играл за мексиканский клуб с февраля 2025 года. На его счету 34 матча и 8 голов. Ранее Рамос играл за «Реал», «Севилью» и «ПСЖ».

«МЮ» после 15 туров АПЛ набрал 25 очков и занимает пятое место в таблице.