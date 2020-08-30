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Источник: «Манчестер Сити» заплатит Месси 500 миллионов евро за 5 лет

20:10
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Манчестер Сити» готов заплатить Лионелю Месси 500 миллионов евро за 5 лет, утверждает итальянский журналист Танкреди Палмери. Форвард получит зарплату 50 миллионов евро в год за пять лет. Три из них он отыграет в «Манчестер Сити», после чего перейдет в клуб MLS «Нью-Йорк Сити» еще на два сезона. Таким образом, чистая зарплата составит 250 миллионов евро.

Еще 250 миллионов Месси получит в качестве бонуса за переезд в США.

Ранее сообщалось, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» достанется «Сити» бесплатно: он планирует активировать опцию расторжения контракта с «Барселоной».

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