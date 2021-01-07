«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси, если он покинет «Барселону»

«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает The Telegraph. Аргентинец был близок к трансферу в английский клуб в летнее трансферное окно-2020, однако предпочел остаться в родной команде.

При этом контракт Месси истекает в конце нынешнего сезона, и все еще неясно, будет ли футболист его продлевать.

Помимо «Ман Сити» претендентом на форварда называется «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 4 передачи во всех турнирах.