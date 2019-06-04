04:02 | Футбол — Трансферы

Источник: "Манчестер Сити" готов заплатить "Атлетико" 70 миллионов евро за Родри

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"Манчестер Сити" намерен приобрести полузащитника "Атлетико" Родри (Родриго Эрнандеса), сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

 

По имеющейся информации, английский клуб готов заплатить 70 миллионов евро отступных, прописанные в его контракте. Сам игрок не принял решение о своем будущем. Переговоры продолжатся в ближайшие дни.

22-летний футболист в минувшем сезоне провел 47 матчей и забил три мяча при одной голевой передаче.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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