Источник: "Манчестер Сити" готов заплатить "Атлетико" 70 миллионов евро за Родри

"Манчестер Сити" намерен приобрести полузащитника "Атлетико" Родри (Родриго Эрнандеса), сообщает в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.
Manchester City just told to Atlético Madrid they’re ready to pay €70M release clause for Rodri. But the player has not decided yet about his future. 🔵#MCFC #ManCity #Atletico #Atleti #transfers https://t.co/mHfH5aObPL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 июня 2019 г.
По имеющейся информации, английский клуб готов заплатить 70 миллионов евро отступных, прописанные в его контракте. Сам игрок не принял решение о своем будущем. Переговоры продолжатся в ближайшие дни.
22-летний футболист в минувшем сезоне провел 47 матчей и забил три мяча при одной голевой передаче.
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