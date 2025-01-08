Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить 30 миллионов фунтов за защитника «Ланса» Хусанова

«Манчестер Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за подписание защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, «горожане» готовы заплатить за 20-летнего узбека более 30 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.