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Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить 30 миллионов фунтов за защитника «Ланса» Хусанова

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за подписание защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, «горожане» готовы заплатить за 20-летнего узбека более 30 миллионов фунтов стерлингов.

Защитник &laquo;Ланса&raquo; Абдукодир Хусанов. Защитник из Узбекистана покорил Францию и может перейти в «Реал» или «Сити»! Чем так хорош Абдукодир Хусанов?

В этом сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Ланс
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Абдукодир Хусанов
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«Манчестер Сити» продолжает переговоры о переходе узбекского защитника «Ланса» Хусанова

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