Источник: «Манчестер Сити» готов сделать предложение «Реалу» о переходе Камавинга

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга является приоритетной целью «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Real Madrid Confidential.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает 22-летнего француза идеальным игроком в полузащите. Отмечается, что «Манчестер Сити» готов сделать «значительное» предложение по переходу Камавинга. «Реал» не намерен продавать хавбека, но готов выслушать варианты.

Контракт Камавинга с мадридским клубом истекает летом 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 26 играх.