Источник: Малиновский стал главной целью «Лидса», но «Аталанта» не хочет его продавать

«Лидс» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttomercatoweb, украинец стал главной трансферной целью английского клуба. «Лидс» готов заплатить за него 22 миллиона евро. Тем не менее, «Аталанта» не хочет его продавать и намерена отклонять все предложения.

В итальянском клубе учитывают, что Йосип Иличич, пропустивший концовку прошлого сезона из-за депрессии, пока не готов вернуться на поле, а у новичка команды Алексея Миранчука травма бедра.

27-летний полузащитник сборной Украины в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Аталанту» и забил девять мячей при семи голевых передачах.