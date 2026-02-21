Источник: «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Филиппе Коутиньо

«Лос-Анджелес Гэлакси» готовится сделать предложение свободному агенту Филиппе Коутиньо, сообщает Diario AS.

По данным источника, клуб МЛС планирует начать переговоры с представителями 33-летнего бразильца, который 18 февраля объявил об уходе из «Васко да Гама» на фоне давления со стороны болельщиков.

В «Гэлакси» намерены усилить состав, так как им предстоит провести еще один сезон без полузащитника Рики Пучa. 26-летний игрок выбыл из-за травмы после разрыва крестообразной связки в ноябре 2024 года и, как ожидается, не вернется на поле до 2027 года.

Коутиньо играл за «Васко да Гама», «Астон Виллу», «Аль-Духаиль», «Барселону», «Баварию», «Ливерпуль», «Интер» и «Эспаньол». В сезоне-2026 в семи матчах за бразильскую команду забил три гола и отдал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.