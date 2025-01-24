Источник: «Локомотив» пытался купить у «Трабзонспора» форварда Дрэгуша, но игрок отказался от трансфера

Московский «Локомотив» обращался в турецкий «Трабзонспор» по поводу трансфера центрального нападающего Дениса Дрэгуша, сообщает Legalbet.

По данным источника, агент 25-летнего румына и сам игрок после раздумий отказались обсуждать переход, так как Дрэгуш не хочет продолжать карьеру в России.

В текущем сезоне форвард провел 19 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.