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Источник: «Локомотив» пытался купить у «Трабзонспора» форварда Дрэгуша, но игрок отказался от трансфера

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московский «Локомотив» обращался в турецкий «Трабзонспор» по поводу трансфера центрального нападающего Дениса Дрэгуша, сообщает Legalbet.

По данным источника, агент 25-летнего румына и сам игрок после раздумий отказались обсуждать переход, так как Дрэгуш не хочет продолжать карьеру в России.

В текущем сезоне форвард провел 19 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
ФК Трабзонспор
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